السويد: نريد استئناف الحوار مع تركيا بشأن الانضمام للأطلسي

قال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تريد استئناف الحوار مع تركيا حول طلبي السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي حتى يتم ذلك سريعا.

وقال كريسترسون للصحفيين: "لا توجد مسألة أمن قومي أخرى أهم من أن نصبح مع فنلندا عضوين في حلف شمال الأطلسي بسرعة".

وأرجأت تركيا إلى أجل غير مسمى محادثات كانت مزمعة مع السويد وفنلندا حول طلب العضوية بعد احتجاجات مطلع الأسبوع في ستوكهولم، شهدت إضرامَ سياسيٍّ من اليمين المتطرف النار في مصحف قرب السفارة التركية.