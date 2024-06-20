بريطانيا.. حزب "متمرد" يهدد سوناك في الانتخابات البرلمانية
يواجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خطرا مضاعفا في الانتخابات التشريعية المقبلة، فإلى جانب المنافسة التقليدية مع "حزب العمال"، يدخل "حزب الإصلاح" بقيادة نايجل فاراج، الذي يوصف بـ"المتمرد" على الخط.
وقبل أسبوعين فقط على إجراء انتخابات عامة مبكرة (يوم 4 يوليو المقبل)، يبدو أن حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا سيواجه "أكبر هزيمة له منذ أكثر من قرن" وفق تقرير نشره موقع "يورونيوز".
وأوضح التقرير أنه "في حين من المتوقع أن يحقق حزب العمال انتصارا ساحقا، فإن القدر الأعظم من الفضل في سقوط المحافظين سوف يرجع إلى حزب "متمرد" على يمينهم، يقوده الناشط في مجال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعضو البرلمان الأوروبي السابق نايجل فاراج.
ووفقا لاستطلاعات الرأي، من المتوقع أن يحصل حزب "الإصلاح" البريطاني المناهض للهجرة على ما يصل إلى 15% أو أكثر من الأصوات، وأظهر استطلاع للرأي تقدمه على حزب المحافظين بفارق نقطة واحدة.
ويقتطع حزب "الإصلاح" جانبا من أصوات الناخبين التي كانت تذهب إلى المحافظين، ما يضاعف من معاناة الحزب المرشح لفقدان السلطة للمرة الأولى منذ 14 عاما.
ويترشح فاراج نفسه الآن ليصبح نائباً في البرلمان عن مقعد "كلاكتون"، وهي المنطقة التي حظيت باهتمام وطني في الأساس بسبب آراء ناخبيها المؤيدة بشدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأجواء الكساد الاقتصادي السائدة فيها.
وستكون هذه هي المحاولة الثامنة لفاراج لدخول البرلمان، وللمرة الأولى، من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز، بحسب "يورونيوز".
ويبدو أن خطاب حزب "الإصلاح" يستهدف بشكل مباشر الناخبين اليمينيين الأكبر سنا، ولكن وفقا لباولا سوريدج، أستاذة علم الاجتماع السياسي في جامعة بريستول، فإن شريحة الناخبين الذين يدعمون الحزب حاليا تمتد بشكل أكبر من خلال الانقسام بين اليسار واليمين، أكثر مما يعترف به العديد من المعلقين.، بحسب قولها.
وقالت سوريدج لـ "يورونيوز" إن "الناخبين جعلوا الهجرة همهم الأساسي، هم متشددون بشكل خاص فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية والقوارب الصغيرة" وفق تعبيرها.