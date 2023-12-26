"لوفيغارو": ملف الهجرة الأكثر إنهاكًا للحكومات في أوروبا

أكد تقرير إخباري فرنسي، أنّ ملف الهجرة أصبح الموضوع الأكثر إثارة للجدل في أوروبا، وبات ينهك الحكومات ويتسبب إما بإضعافها أو إسقاطها لا سيما مع صعود لافت لنزعة اليمين المتطرف.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، إن التحديات التي تفرضها موجة الهجرة تأتي على رأس الأجندات السياسية في القارة، إذ لم تكن الهجرة لسنوات عديدة موضوعا مثيرا للجدل في أوروبا. لكنها اليوم تعمل على زعزعة استقرار الديمقراطيات، وإسقاط الحكومات وإضعاف الأحزاب الرئيسة بشكل دائم، والحركات السياسية التقليدية القديمة، سواء كانت ديمقراطية اجتماعية أو محافظة.

ويبدو المشهد السياسي الأوروبي واقعًا تحت تأثير الدومينو، يستسلم كلّ مكوّن فيه، واحدًا تلو الآخر لقوة زوبعة الهجرة التي لا تقاوم، وفق تعبير الصحيفة الفرنسية.

ويشرح التقرير التغيرات التي طرأت على سياسات دول أوروبا الغربية حول الهجرة؛ إذ ظلّت هذه القضية موضع إنكار لفترة طويلة.

ففي فرنسا، رفض اليسار هذا الموضوع من خلال تحويل انعدام الأمن إلى مجرد "شعور"، ومن خلال الدعوة إلى مجتمع متعدد الثقافات، ومن خلال إغلاق المناقشة التي اعتبرت "سامة".