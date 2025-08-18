مسؤول إسرائيلي سابق: مقتل 50 ألف فلسطيني "أمر ضروري"

في تسجيل صوتي مسرب، قال رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، اللواء أهارون حاليفا، إن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة "ضروري ومطلوب للأجيال القادمة".

وبحسب تقرير لشكبة "سي إن إن" فإن التسريب الذي نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، أكد فيه حاليفا أن مقابل كل شخص قتُل في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 "يجب أن يموت خمسون فلسطينياً لا يهم الآن إن كانوا أطفالاً".

أخبار ذات علاقة ارتفاع عدد ضحايا الجوع في غزة إلى 263 بينهم 112 طفلاً

وقال حاليفا في التسجيلات: "إن حقيقة وجود 50 ألف قتيل في غزة ضرورية ومطلوبة للأجيال القادمة".

ولم يتضح بعد متى كان يتحدث، لكن عدد القتلى في غزة تجاوز 50 ألف شخص في مارس/آذار الماضي.

وقال حاليفا: "لا خيار أمامهم، فهم يحتاجون بين الحين والآخر إلى نكبة ليشعروا بالثمن". والنكبة حدثٌ محوري في التاريخ الفلسطيني عندما فرّ أو طُرِد ما يقرب من 700 ألف فلسطيني من ديارهم على يد جماعات يهودية مسلحة عام 1948 إبان قيام دولة إسرائيل.

وكان حاليفا رئيساً للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما شنت حماس هجمات على جنوب إسرائيل، أسفرت عن مقتل 1200 شخص واختطاف 250 آخرين. استقال من منصبه في أبريل/نيسان 2024 بسبب "مسؤوليته القيادية"، ليصبح أول ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي يقدم على هذه الخطوة.

أخبار ذات علاقة 4 مراحل.. الإعلام العبري يكشف تفاصيل جديدة عن خطة احتلال غزة

ويبدو أن التسجيلات هي لمحادثات مطولة مع حاليفا، لكن القناة 12 لم تُحدد هوية الشخص الذي يتحدث معه الضابط المتقاعد. ويتمثل ادعاء حاليفا الرئيسي في جميع التسجيلات في أن الجيش الإسرائيلي ليس الجهة الوحيدة المسؤولة عن الإخفاقات التي أدت إلى هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ويلقي نتنياهو باللوم على القيادة السياسية في إسرائيل وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) لاعتقادهم بأن حماس لن تنفذ هجوما.

وفي تصريح للقناة 12 الإسرائيلية، قال حاليفا إن التسجيلات قيلت في "منتدى مغلق، ولا يسعني إلا أن أندم على ذلك".

وتواجه إسرائيل انتقادات متزايدة بسبب حرب غزة وخططها الجديدة لاحتلال مدينة غزة. في الأسبوع الماضي، صرّح رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "فقد السيطرة" وأن الاستيلاء على مدينة غزة سيكون "غير مقبول بتاتًا".