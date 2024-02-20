الغارديان: قضية "الاحتيال المدني" قد تستنزف أموال ترامب

قال تقرير إخباري إن أموال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تُستنزف في حال خسارة الاستئناف في الحكم الصادر بحقه بقضية "الاحتيال المدني".

وكان القاضي آرثر إنجورون، من نيويورك، أمر ترامب بدفع ما يقرب من 450 مليون دولار للدولة بعد أن وجده مسؤولاً عن التآمر للتلاعب بصافي ثروته.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن بعض المطّلعين على الأمر، قولهم إن الأولوية القانونية في أجندة ترامب هي معرفة كيفية الحصول على المبلغ المقضي فيه، أو الحصول على دعم شركة مستعدة لسداد السندات في غضون 30 يوما من صدور الحكم، حتى يتمكن من استئناف العقوبة.