الغارديان: قضية "الاحتيال المدني" قد تستنزف أموال ترامب
قال تقرير إخباري إن أموال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تُستنزف في حال خسارة الاستئناف في الحكم الصادر بحقه بقضية "الاحتيال المدني".
وكان القاضي آرثر إنجورون، من نيويورك، أمر ترامب بدفع ما يقرب من 450 مليون دولار للدولة بعد أن وجده مسؤولاً عن التآمر للتلاعب بصافي ثروته.
ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن بعض المطّلعين على الأمر، قولهم إن الأولوية القانونية في أجندة ترامب هي معرفة كيفية الحصول على المبلغ المقضي فيه، أو الحصول على دعم شركة مستعدة لسداد السندات في غضون 30 يوما من صدور الحكم، حتى يتمكن من استئناف العقوبة.
ويرى ترامب أنه من المرجح أن يستنزف الحكم حساباته النقدية بالكامل ويمنعه من إدارة منظمته، وهي الوسيلة التي اتبعها لتحقيق شهرته على مدار ثلاث سنوات، بحسب ما ذكرت الصحيفة.
وأضافت أن الرئيس السابق يتجنب استخدام أمواله الخاصة للاستئناف.
وأشارت إلى أن محامييه اتصلوا بالعديد من الشركات لتقديم المبلغ، مما يؤكد للدولة بشكل أساسي أن ترامب لديه المال لدفع الحكم في حالة خسارة الطعن في الحكم.
وتابعت: "لكن إن عثر ترامب على شركة مستعدة لقبوله، يتعين عليه بعدها دفع علاوة وتقديم ضمانات لها، والتي تمثّل على الأغلب أصوله ذات القيمة الأعلى؛ الأمر الذي قد يراكم الفوائد والرسوم عليه".
ووفق التقرير، سوف يواجه الرئيس السابق عبئاً مالياً ضخماً في حال تأييد العقوبة عند الاستئناف، ويُقدر أن لدى ترامب 400 مليون دولار من النقد وما يماثله، أتت من مبيعاته لعقارين بعد مغادرة البيت الأبيض.
وأضاف أنه "كان يملك هذا الرقم، الذي كان يحتفظ فيه في حالة حدوث انتكاسة مالية مفاجئة، فإنه سيخسره إذا تم تأييد العقوبة المالية التي قضى بها القاضي".
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، صدر حكم بمبلغ 83.3 مليون دولار ضد ترامب بعد أن خسر محاكمة التشهير الثانية التي تتعلق بالكاتب إي جان كارول، وهو غير ملزم بسداده على الفور، ولكنه رقم ضخم آخر يتعين عليه أن يحاسب عليه.