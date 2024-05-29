مصدر إيراني لـ"إرم نيوز": قاليباف تعهد بعدم الترشح للرئاسة

كشف مصدر في "التيار المستقل" بالبرلمان الإيراني، الأربعاء، عن تعهدات قدمها رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، المقررة في 28 يونيو/ حزيران المقبل.

وأوضح المصدر، لـ "إرم نيوز"، أن المستقلين في البرلمان حصلوا على هذه التعهدات من قاليباف قبل تصويتهم له لشغل منصب رئاسة البرلمان لدورة جديدة، أمس الثلاثاء.

وقال المصدر: "قبل يوم من انعقاد جلسة البرلمان أمس، التي شهدت اختيار قاليباف رئيساً للبرلمان لدورة جديدة، عقدنا اجتماعاً معه وأبلغناه بإمكانية التصويت لصالحه مقابل عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية، وهو ما وافق عليه قاليباف".

وبيّن أن "قاليباف لن يترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة حتى لو طلب منه ذلك التيار الأصولي المحافظ"، منوهاً أن "قاليباف يرى أنه لن يفوز بالانتخابات الرئاسية، وقد جرب حظه عدة مرات".

"سيبقى في البرلمان"

وفي سياق متصل، قال عضو البرلمان الإيراني غلام رضا نوري قزالجة، لـ"إرم نيوز"، إن "سبب ارتفاع أصوات قاليباف في رئاسة البرلمان هو الرأي الإيجابي لفصيل المستقلين؛ لأن قاليباف أخبرهم أنه سيبقى في البرلمان".

وبيّن نوري أن "قاليباف عازم على إدارة البرلمان".

وحصل قاليباف أمس على 198 صوتاً للفوز بولاية رئاسية جديدة للبرلمان الإيراني، مقابل حصول مرشح التيار الأصولي المتشدد الآخر مجتبى ذو النوري، على 66 صوتاً.

وحصل مرشح التيار الأصولي المعتدل، وزير الخارجية الأسبق منوجهر متكي، على 24 صوتاً.

وتم انتخاب قاليباف مرة أخرى رئيساً للبرلمان، بعدما كان الكثير من أعضاء التيار الأصولي المتشدد، لا سيما جبهة "الاستقامة"، مترددين في إعادة انتخابه.