الغارديان: شركة تصنيع الأسلحة البريطانية "بي إيه إي" تؤسس أعمالها في أوكرانيا

ذكرت صحيفة "الغارديان" أن شركة تصنيع الأسلحة البريطانية "BAE"، أكبر مقاول دفاعي في المملكة المتحدة، أنشأت كيانا محليا في أوكرانيا، ووقعت اتفاقيات مع حكومتها للمساعدة في زيادة إمداداتها من الأسلحة والمعدات.

وقالت الصحيفة إن الشركة، التي صنّعت الكثير من المعدات التي قدمتها بريطانيا والحكومات الأخرى لأوكرانيا لصد الهجمات الروسية، ستعمل بشكل مباشر مع كييف لاستكشاف الشركاء المحتملين لخطة لإنتاج أسلحة مدفعية خفيفة عيار 105 ملم في أوكرانيا وفهم متطلبات أوكرانيا بشكل أفضل.

وأضافت الصحيفة أن بريطانيا، التي وصلت مبيعات أسلحتها إلى 8.5 مليار جنيه إسترليني مع تصاعد التوترات العالمية، تُعد موردًا دفاعيًا رئيسيًا لأوكرانيا، وأصبحت في مايو أول دولة تبدأ بتزويد كييف بصواريخ كروز طويلة المدى.

واستشهدت الصحيفة بحديث الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الذي اجتمع مع المدير التنفيذي للشركة، تشارلز وودبرن، حيث قال: "إن أفضل الأسلحة التي تساعد محاربينا حاليًا في الدفاع عن أوكرانيا يجب أن يتم إنتاجها في أوكرانيا، وإن تطوير الأسلحة هو أولوية قصوى".

ويأتي هذا التعاون كدليل على حرص كييف على تعزيز ترسانتها، من الطائرات بدون طيار وذخائر الدبابات والمدفعية. كما تحاول أيضًا تعزيز فرص العمل في اقتصاد مزقته الحرب، بحسب الصحيفة.

في حين تدرس العديد من شركات الصناعات الدفاعية الأوروبية الأخرى، الفرص المتاحة لتصنيع الأسلحة وتقديم خدمات التدريب والصيانة في أوكرانيا مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر الأمنية المحتملة.

المصدر: صحيفة "الغارديان"