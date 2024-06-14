بعكس الجمهوريين مع ترامب.. الديمقراطيون يقبلون إدانة هانتر بايدن

وقال إن 1 فقط من كل 8 جمهوريين شملهم الاستطلاع إن ترامب، ارتكب بالتأكيد جريمة في حياته.

لكن وعلى النقيض من ذلك، في الاستطلاع المتعلق بهانتر خلُص إلى أن ثلاثة أرباع الأمريكيين، بمن في ذلك ثلثا الديمقراطيين، يعتقدون أن هانتر بايدن ربما ارتكب جريمة على الأرجح أو بالتأكيد في مرحلة ما من حياته.

وأشار التقرير إلى أن "هناك العديد من الأسباب التي تجعل هاتين الإدانتين غير قابلتين للمقارنة تمامًا بالطبع. ولو كان الرئيس بايدن، وليس ابنه، هو الذي أدين بارتكاب جريمة، لكان الديمقراطيون أقل تفاؤلاً".

ووفق الصحيفة فإن "هذا صحيح بشكل خاص إذا كان ترامب رئيسا؛ من المحتمل أن تؤدي إدانة بايدن بتهم فيدرالية في ظل وزارة العدل في عهد ترامب إلى إثارة المزيد من الشكوك من جانب حزب بايدن".