بلينكن يختتم زيارته للصين اليوم.. وغموض حول نتائج الرحلة الدبلوماسية

اجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، محادثات مع كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي، في بداية اليوم الثاني والأخير من زيارة نادرة لبكين، فيما لا يزال الغموض يغلف نتائج تلك الزيارة بسبب شح التصريحات من قبل المسؤولين بالبلدين.

وبعد المحادثات التي استمرت حوالي 3 ساعات، تتجه الأنظار إلى ما إذا كان بلينكن، سيجتمع أيضا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في وقت لاحق من اليوم.

وقالت مصادر مشاركة مطلعة إن من المتوقع عقد الاجتماع، لكن لم تؤكد ذلك بعد وزارة الخارجية الأمريكية أو المسؤولون الصينيون.

ومن المتوقع أيضا أن يلتقي بلينكن، برجال أعمال أمريكيين في بكين يعملون في مجالات الرعاية الصحية والسيارات والترفيه للتعرف منهم أكثر على مناخ الأعمال في الصين، قبل انهاء الزيارة.