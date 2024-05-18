روسيا تواصل تقدمها السريع وتسيطر على قرية جديدة في خاركيف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية سيطرت على قرية ستاريتسيا في منطقة خاركيف بأوكرانيا.

وأضافت الوزارة، بحسب فرانس برس، أن القوات الروسية تواصل تقدمها في المنطقة.

وتواصل القوات الروسية عملياتها في المدينة الأوكرانية الاستراتيجية، وقد حققت اختراقا واضحا بتقدمها كيلومترات داخل المدينة بشكل سريع ومفاجئ.