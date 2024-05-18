روسيا تواصل تقدمها السريع وتسيطر على قرية جديدة في خاركيف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية سيطرت على قرية ستاريتسيا في منطقة خاركيف بأوكرانيا.
وأضافت الوزارة، بحسب فرانس برس، أن القوات الروسية تواصل تقدمها في المنطقة.
وتواصل القوات الروسية عملياتها في المدينة الأوكرانية الاستراتيجية، وقد حققت اختراقا واضحا بتقدمها كيلومترات داخل المدينة بشكل سريع ومفاجئ.
ومن جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنّ بلاده لا ترغب في احتلال خاركيف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية، وإنما تهدف إلى إنشاء منطقة عازلة للحد من فاعلية الهجمات الأوكرانية.
واعتبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، أن الهجوم الروسي الواسع على منطقة خاركيف، قد يمثل موجة أولى لهجوم أوسع نطاقا، مضيفا أن موسكو تريد "مهاجمة" العاصمة الإقليمية التي تحمل الاسم نفسه.
وقبل أسبوع، أطلق الجيش الروسي عملية في منطقة خاركيف، وتم توسيع الجبهة التي يبلغ طولها أكثر من 1000 كيلومتر، بحوالي 60 كيلومترا.