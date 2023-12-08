لأول مرة في تاريخها.. انتخابات الرئاسة في روسيا ستكون على مدار 3 أيام
أقرت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الجمعة، إجراء الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام من الـ15 وحتى الـ17 من شهر مارس 2024.
وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية، إيلا بامفيلوفا، إن "مشروع القرار ينص على التصويت في الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثة أيام 15 و16 و17 مارس 2024".
وكانت بامفيلوفا قد أعربت في وقت سابق عن ترحيب بلادها بوجود مراقبين دوليين لتقييم ومراقبة الانتخابات الرئاسية.
ومن المتوقع أن يدخل الرئيس الحالي فلاديمير بوتين مضمار المنافسة في الانتخابات خاصة بعد التعديل الدستوري، الذي تم عام 2020 ويعطي لبوتين الحق في الترشح للانتخابات لدورتين إضافيتين، أي الاستمرار في السلطة حتى عام 2036 في حال فوزه في الانتخابات عامي 2024 و2030.