لأول مرة في تاريخها.. انتخابات الرئاسة في روسيا ستكون على مدار 3 أيام‎

أقرت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الجمعة، إجراء الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام من الـ15 وحتى الـ17 من شهر مارس 2024.

وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية، إيلا بامفيلوفا، إن "مشروع القرار ينص على التصويت في الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثة أيام 15 و16 و17 مارس 2024".