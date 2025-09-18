ماكرون: إسرائيل "تدمر مصداقيتها بالكامل" في غزة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، في مقابلة مع محطة تلفزيون إسرائيلية، أن إسرائيل تقوم "بتدمير صورتها ومصداقيتها بالكامل" لدى الرأي العام العالمي بسبب الضحايا المدنيين في غزة.

وقال الرئيس الفرنسي للقناة 12 العبرية: "حققت إسرائيل نتائج أمنية لافتة (...) إلا أن شن عمليات كهذه في غزة يأتي بنتائج عكسية بالكامل وعليّ القول إنها فاشلة".

أخبار ذات علاقة "لوفيغارو": ماكرون سيعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية الاثنين المقبل

وكان ماكرون قد دافع عن قراره الاعتراف بدولة فلسطينية في وقت لاحق من هذا الشهر، معتبرا في المقابلة مع "القناة 12" أن الخطوة "أفضل طريقة لعزل حماس".

وأكد ماكرون في حديثه أنه كان يرغب في زيارة إسرائيل قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لشرح موقفه، لكن الحكومة الإسرائيلية رفضت زيارته. وشدد على أنه يرغب في مواصلة "العمل" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.