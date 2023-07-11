من 3 بنود.. الناتو يُقدّم حزمة جديدة لأوكرانيا

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، إن قادة الحلف اتفقوا خلال تداولات اليوم الأول من "قمّة فيلنيوس"، على تقديم حزمة جديدة تتكون من 3 بنود لـ"تقريب أوكرانيا من الحلف العسكري"، لكن دون البت بشأن عضوية كييف في الحلف.

ورأى خلال مؤتمر صحفي عقدهُ في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، التي تستضيف القمّة، أن الحزمة الجديدة "صفقة قوية لأوكرانيا"، و"دعم غير مسبوق لها"، موضحًا أن "البند الأول يتعلق ببرنامج مساعدة جديد متعدد السنوات لأوكرانيا، ويهدف إلى تمكين كييف من الانتقال من الحقبة السوفيتية إلى معايير وتدريب وعقائد الناتو، ومساعدتها في إعادة بناء قطاع الأمن والدفاع، وتغطية الاحتياجات مثل الوقود، ومعدات إزالة الألغام، والإمدادات الطبية".

وأضاف أن "البند الثاني يتعلق في مجلس الناتو وأوكرانيا الجديد، من أجل الاستشارات في الأزمات واتخاذ القرار"، لافتًا إلى أنه "سيعقد الاجتماع الافتتاحي للمجلس، الأربعاء، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".

ونوه إلى أن "البند الأخير يتمثل بتأكيد قادة الحلف على أن أوكرانيا ستصبح عضوًا في الناتو، وأنهم وافقوا خلال مناقشات، اليوم، على إزالة شرط خطة عمل العضوية المتعلق بكييف"، مؤكدًا أن "الحلف سيصدر دعوة لأوكرانيا للانضمام إليه عندما يتفق الحلفاء، وتستوفي كييف باقي الشروط لعضوية الحلف".