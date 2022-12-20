قناة عبرية: قراصنة إيرانيون استولوا على تسجيلات كاميرات أمنية حساسة في إسرائيل
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن استيلاء مجموعة من القراصنة الإيرانيين على كاميرات تابعة لأحد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية منذ أكثر من سنة.
وقالت قناة "i24news" الإسرائيلية إن "قراصنة إيرانيين استولوا على كاميرات تابعة لجهاز أمني إسرائيلي حساس منذ أكثر من سنة، حيث نشروا على موقع تيليغرام فيديوهات عديدة توثق عملية الاستيلاء".
وأكدت القناة العبرية أن المؤسسة الأمنية كانت على علم لمدة عام بأن مجموعة قراصنة إيرانيين سيطرت على عشرات الكاميرات الأمنية الإسرائيلية، لكنها لم تفعل شيئاً لوقفها، حيث نشرت المجموعة عدة مقاطع فيديو تظهر لقطات من جميع أنحاء إسرائيل.
ووفق القناة العبرية، "لم يتخذ المسؤولون الإسرائيليون أي إجراء لتأمين الكاميرات، على الرغم من معرفتهم بأنشطة المجموعة الإيرانية، المعروفة باسم Moses Staff، عصا موسى".
وأوضحت القناة أن "الجماعة الإيرانية سيطرت على العشرات من كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة لفترة طويلة، وحمّلت مقاطع فيديو لمصنع أسلحة مهم جداً وحساس، وتفجير نفذه فلسطينيون في مدينة القدس".
وقال مسؤولون إسرائيليون أمنيون إن "المتسللين كانوا قادرين على تحريك الكاميرات وإمالتها وتكبيرها بينما كانوا يسيطرون عليها لفترة طويلة"، مشيرين إلى أن مقاطع الفيديو التي رفعها القراصنة تم تسجيلها بكاميرات مدنية غير متصلة بأي شبكة أمنية.
وبحسب القناة العبرية، أعلنت مجموعة القراصنة نفسها مسؤوليتها في يونيو الماضي عن هجوم إلكتروني تسبب في انطلاق صفارات الإنذار في بعض مناطق القدس ومدينة إيلات الجنوبية.
كما أعلنت المجموعة الإيرانية، في العام الماضي، أنها سربت معلومات حساسة عن الجنود الإسرائيليين، وصورا جوية لإسرائيل، تم الحصول عليها من خلال موقع تجاري.
وكشف التقرير العبري أيضاً "عن مدى سهولة اقتحام كاميرات المنازل الخاصة، ليس في إسرائيل فقط بل بكل العالم، فضلًا عن محاولات القراصنة الإيرانيين اقتحام هواتف مسؤولين إسرائيليين كبار".
يشار إلى أنه في أعقاب التفجير المزدوج الذي وقع الشهر الماضي في القدس، قامت مجموعة قراصنة إيرانيين بنشر فيديو تضمن لحظة الانفجار الأول بالقرب من محطة الحافلات المركزية في القدس، مصحوباً بكتابة عبرية تقول: "لوقت طويل كنا نراقب جميع أنشطتكم، خطوة بخطوة، لحظة بلحظة".