قناة عبرية: قراصنة إيرانيون استولوا على تسجيلات كاميرات أمنية حساسة في إسرائيل

وأكدت القناة العبرية أن المؤسسة الأمنية كانت على علم لمدة عام بأن مجموعة قراصنة إيرانيين سيطرت على عشرات الكاميرات الأمنية الإسرائيلية، لكنها لم تفعل شيئاً لوقفها، حيث نشرت المجموعة عدة مقاطع فيديو تظهر لقطات من جميع أنحاء إسرائيل.

ووفق القناة العبرية، "لم يتخذ المسؤولون الإسرائيليون أي إجراء لتأمين الكاميرات، على الرغم من معرفتهم بأنشطة المجموعة الإيرانية، المعروفة باسم Moses Staff، عصا موسى".

وأوضحت القناة أن "الجماعة الإيرانية سيطرت على العشرات من كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة لفترة طويلة، وحمّلت مقاطع فيديو لمصنع أسلحة مهم جداً وحساس، وتفجير نفذه فلسطينيون في مدينة القدس".

وقال مسؤولون إسرائيليون أمنيون إن "المتسللين كانوا قادرين على تحريك الكاميرات وإمالتها وتكبيرها بينما كانوا يسيطرون عليها لفترة طويلة"، مشيرين إلى أن مقاطع الفيديو التي رفعها القراصنة تم تسجيلها بكاميرات مدنية غير متصلة بأي شبكة أمنية.