مسؤولو أمن كبار في إسرائيل يحذرون نتنياهو من إقرار تعديلات القضاء

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، عصر اليوم السبت، إن عددًا من قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بصدد توجيه رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أجل حثه على العدول عن خطة التعديلات القضائية، التي ينوي إقرارها بالإجماع مع الائتلاف الحكومي.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "بيان مرتقب من رئيس الأركان، ورؤساء الموساد، ورؤساء الشاباك، وعشرات من قادة جيش الدفاع الإسرائيلي الآخرين، والرؤساء السابقين لفرعي الموساد والشاباك".

وأضافت أن هؤلاء القادة "سيصدرون قريبًا رسالة تحذير إلى رئيس الوزراء".

وأوضحت إذاعة الجيش أن الرسالة تقول: "نحن ندعم تمامًا أولئك الذين قرروا تعليق تطوعهم للاحتياطيات، وهم يحملونك كرئيس للحكومة مسؤولية الإضرار بأمن إسرائيل، ويتوقعون منك وقف التشريع وبدء عملية الحوار".

وتشهد إسرائيل مظاهرات واحتجاجات حاشدة ومتواصلة ضد خطة الحكومة الائتلافية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو للتعديلات القضائية.