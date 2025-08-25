أزمة دبلوماسية حادة.. إسرائيل تخفض علاقاتها الدبلوماسية مع البرازيل

قالت وسائل إعلام عبرية إن وزارة الخارجية الإسرائيلية ردت اليوم الاثنين على رفض البرازيل الموافقة على تعيين جالي دغان سفيرا لإسرائيل في البلاد، وقررت سحب الطلب وخفض العلاقات بين البلدين إلى مستوى دبلوماسي منخفض.

وجاء في رد وزارة الخارجية الإسرائيلية الذي نقلته "القناة 14" العبرية أن "الموقف الانتقادي والعدائي الذي انتهجته البرازيل تجاه إسرائيل تفاقم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 منذ أن شبّه رئيسها أفعال إسرائيل بأفعال النازيين. وردًا على ذلك، أعلنت إسرائيل أن الرئيس البرازيلي لولا شخص غير مرغوب فيه".

أخبار ذات علاقة البرازيل ترفض تعيين سفير إسرائيلي جديد لديها

وأضافت الخارجية الإسرائيلية أنه "وبعد أن امتنعت البرازيل، على غير العادة، من الاستجابة لطلب السفير داغان لعقد اجتماع، سحبت إسرائيل الطلب، وأصبحت العلاقات بين البلدين تُدار الآن على مستوى دبلوماسي أدنى".

وفي ضوء عدم تعيين سفير، أوضحت وزارة الخارجية أنها "لا تزال على اتصال وثيق مع دوائر أصدقاء إسرائيل العديدة في البرازيل" وفق تعبيرها.

ويوضح مراسل القناة العبرية، تامر موراغ، أن المعنى هو أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لا تزال قائمة، وأن هناك سفارات متبادلة، ولكن لا يوجد سفراء رسميون.

ووفقًا لموراغ، فإن هذا الوضع مستمر منذ فترة، لكن بيان وزارة الخارجية جعل الأمر رسميًا. هذه خطوة في الغالب إعلانية، لكنها في الأوساط الدبلوماسية خطوة حاسمة.