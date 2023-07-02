محاولات فرنسية لفهم الفوضى.. وسياسيون في مهب الانتقادات

ما يزال الفرنسيون تحت تأثير الصدمة وهم يتابعون أحداث الشغب والتخريب التي تلت مقتل الفتى نائل على يد الشرطة، وسط محاولات لفهم "نزوع" الغاضبين إلى العنف، وسبب نأي بعض القوى السياسية بالنفس حيال ما يحصل.

واعتقلت الشرطة الفرنسية نحو 500 شخص في الليلة الخامسة من أحداث الشغب، بينما لاحظ وزير الداخلية، جيرار دارمانان، تراجع حدة العنف.

ونشرت السلطات الفرنسية 45 ألف شرطي في مختلف المدن لأجل احتواء أعمال الشغب التي انزلقت إلى إحراق ونهب وتخريب سيارات ومحلات تجارية، في اضطرابات لم تشهدها فرنسا منذ سنوات.

وتثار الأسئلة في فرنسا حول دخول تيارت سيارات يمينية ويسارية على خط الأزمة من أجل التأجيج، في حين يسعى الإليزيه جاهدا لاحتواء الوضع.

واتهمت صحيفة "لوبوان" الفرنسية، الحركة السياسية اليسارية التي تحمل اسم "فرنسا غير الخاضعة"، بالضلوع في "لعبة خطيرة"، بسبب عدم الدعوة إلى تفادي العنف منذ بداية الأحداث.

وأشارت إلى موقف زعيم الحركة، المرشح الرئاسي السابق، جون لوك ميلونشون، الذي ظل يطالب بالعدالة لأجل الفتى نائل دون أن يأتي على ذكر أعمال التخريب، في حين كانت الدولة الفرنسية تراهن على صدور مواقف تساهم في التهدئة.

وذكرت "لوبوان" أن نائبا عن الحركة اليسارية نفسها، وهو النائب دافيد غيرو، ذهب إلى حد القول بأن رجال الشرطة هم المطالبون بالتهدئة.

ما وراء الاحتجاج

ودار النقاش في فرنسا حول طرق "الاحتجاج" الحالية، وما الذي جعل أناسا يفترض أنهم غاضبون من السلطة يقتحمون المطاعم والمتاجر عوض رفع شعارات ضد سلوك وتعامل الشرطة.

وفي موقف أثار جدلا واسعا، حث الرئيس إيمانويل ماكرون، الآباء على تحمل المسؤولية في مراقبة أبنائهم، قائلا إن الدولة الفرنسية لن تتولى هذا الأمر نيابة عنهم.

ولم يسلم موقف ماكرون من الانتقاد، حيث قال معارضون له إن توجيه الدعوة إلى الآباء يبدو تنصلا من مسؤوليته في إيجاد حل، لأن كافة المجتمعات تشهد تحولات يتغير معها سلوك الأفراد، ومنهم صغار السن.

وعاد دور المنصات الاجتماعية بدوره إلى الواجهة، بعدما قيل إنها كانت المنصة التي ينطلق منها التحريض وبث مقاطع فيديو تزيد من منسوب العنف والتوتر.

وبما أن الفتى الذي لقي حتفه برصاص الشرطة من أصول مهاجرة، فإن الحادثة سلطت الضوء على قضايا الاندماج، وما إذا كانت مشاكل التنمية في الضواحي وراء هذا المنسوب العالي من التوتر.

المصدر: لوبوان