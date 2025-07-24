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جهود أوروبية لتجاوز خلافات مشروع تطوير نظام القتال الجوي المستقبلي

جهود أوروبية لتجاوز خلافات مشروع تطوير نظام القتال الجوي المستقبلي
فريدريش ميرتس وإيمانويل ماكرونالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
24 يوليو 2025، 12:49 ص

اتفق المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، على محاولة تسوية الخلافات بشأن مشروع الطائرات المقاتلة المستقبلية، بحلول نهاية أغسطس/ آب المقبل.

وجاء الاتفاق، خلال مأدبة عشاء، جمعتهما في ضواحي برلين، حيث ناقش الزعيمان المشروع المشترك الذي تتجاوز قيمته 100 مليار يورو (117.73 مليار دولار)، بحسب متحدث باسم الحكومة الألمانية.

ويعاني المشروع العسكري الأوروبي من تأخيرات ناجمة عن خلافات تتعلق بحصص العمل وحقوق الملكية الفكرية، وفق ما أوردته "رويترز".

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وقال المتحدث: "تم تكليف وزيري الدفاع في البلدين بتقييم واقعي لمستقبل التعاون ضمن تحالف (نظام القتال الجوي المستقبلي) وتقديم مقترحات لحل النزاعات القائمة قبل نهاية أغسطس/ آب".

ويهدف المشروع إلى استبدال طائرات "رافال" الفرنسية و"يوروفايتر" التي تستخدمها ألمانيا وإسبانيا، بطائرات مقاتلة من الجيل السادس بحلول عام 2040، بمشاركة شركات "داسو للطيران"، و"إيرباص"، و"إندرا".

وهناك خلاف بين الدول حول تشكيل التحالف، إذ أبلغت باريس برلين في وقت سابق برغبتها في الحصول على نحو 80% من العمل ضمن المشروع، وفق مصدر في قطاع الدفاع.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن برلين تتوقع التزام شركة "داسو" بالاتفاقيات الحالية.

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