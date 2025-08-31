اشتباكات عنيفة بين الشرطة الألمانية ومتظاهرين مناهضين للحروب

تبادل متظاهرون مناهضون للحروب والشرطة في ألمانيا الاتهامات بـ"العنف وسوء السلوك"، اليوم الأحد، بعد أن اندلعت مواجهات عنيفة خلال مسيرة في وسط مدينة كولونيا مساء السبت.

وأقرّت الشرطة باستخدام القوة الجسدية، بما في ذلك العصي ورذاذ الفلفل، ضد المشاركين في الاحتجاج، في حين قال المنظمون إن العشرات أصيبوا بجروح جراء تدخل الشرطة.

من جانبها، ذكرت الشرطة أن 13 من عناصرها أصيبوا، أربعة منهم لم يتمكنوا من استكمال نوبات عملهم، بعد أن تحولت المسيرة، التي شارك فيها نحو 3 آلاف شخص في المدينة الواقعة غرب ألمانيا، إلى أعمال عنف.

أخبار ذات علاقة ألمانيا.. آلاف يتظاهرون في فرانكفورت تضامناً مع غزة

ويأتي الاحتجاج المناهض للحروب وسط زيادة هائلة في الإنفاق الدفاعي بألمانيا، وبعد اتفاق حكومي تاريخي يمهد الطريق أمام إعادة فرض التجنيد الإجباري للشبان إذا لم تتمكن القوات المسلحة من استقطاب عدد كاف من المجندين.

ورغم أن إرث الحرب العالمية الثانية ترك وراءه تيارا قويا مناهضا للحرب في ألمانيا، يرى العديد من القادة السياسيين أن إعادة التسلح وتعزيز الجيش أمران ضروريان في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت الشرطة إنها أنهت المظاهرة مساء السبت "بعدما تعرّض ضباطها لهجمات وجرى رصد انتهاكات متكررة لقوانين التجمّع"، وأشارت إلى أنها احتجزت مجموعة من الأشخاص الذين يُعتقد أن الاعتداءات انطلقت منهم.

وشاهد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) مجموعة من المتظاهرين وطوّقتهم الشرطة ومنعتهم من المغادرة حتى وقت متأخر من الليل، في تكتيك أمني يُعرف باسم "التطويق".

وأكدت الشرطة أنها حددت هوية بعض الأفراد الذين يُشتبه في تورطهم بأعمال عنف، موضحة أن العملية انتهت نحو الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي.

وذكرت الشرطة أن شخصين احتُجزا مؤقتا لعدم امتثالهما لأوامر التفريق، فيما يواجه أحدهما اتهامات جنائية بمقاومة الاعتقال والاعتداء على ضباط.

واتهم المتظاهرون الشرطة باحتجاز مشاركين من دون تمكينهم من الحصول على ماء أو استخدام مراحيض، لكن الشرطة قالت إن مشروبات ومراحيض متنقلة كانت متاحة.