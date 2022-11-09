إعادة انتخاب الجمهوري رون ديسانتيس الطامح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة حاكما لفلوريدا

أظهرت توقعات شبكات إعلامية أن حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس أعيد انتخابه الثلاثاء لفترة ثانية في منصبه بعدما تفوق على منافسه الديموقراطي تشارلي كريست في انتخابات منتصف الولاية الأمريكية.

وتوقعت شبكتا "آي بي سي" و"سي ان ان" فوز ديسانتيس البالغ 44 عاما والذي سطع نجمه في أوساط اليمين السياسي في الولايات المتحدة حتى بات ينظر اليه كمنافس جدي محتمل للرئيس السابق دونالد ترامب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024.