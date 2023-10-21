انفجار صغير قُرب سفارة إسرائيل في قبرص ليلًا دون أضرار

ذكرت الشرطة في قبرص، أن انفجارًا صغيرًا وقع خلال الليل بالقرب من السفارة الإسرائيلية في العاصمة نيقوسيا، دون تسجيل أي أضرار أو إصابات.

وقالت الشرطة إن جسمًا معدنيًا يحتوي على "كمية صغيرة من مادة قابلة للاشتعال" انفجر على بعد نحو 30 مترًا من محيط مجمع السفارة الذي يقع في منطقة مكتظة بالسكان في نيقوسيا.

وقال مصدر أمني، إن الشرطة تستجوب 4 من الشباب تتراوح أعمارهم بين 17 و21 عامًا تم العثور عليهم في المنطقة.