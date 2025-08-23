وسط صمت السلطات.. حريق "غامض" جنوب طهران (فيديو)

شهدت مدينة كرج الواقعة جنوب العاصمة الإيرانية طهران، مساء السبت، حريقًا غامضًا، وسط صمت السلطات الحكومية.

ونشرت وسائل إعلام وناشطون في إيران، مقاطع فيديو تُظهر ثلاثة أعمدة دخان كثيف ترتفع بشكل متزامن من ثلاثة مواقع مختلفة في سماء المدينة، وسط غياب أي إعلان رسمي عن أسباب الحادث.

ولم يُعرف بعد مصدر الأدخنة أو طبيعة الحوادث المرتبطة بها، فيما قالت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، إن التحقيقات جارية لتحديد ملابسات ما حدث.

وشهدت إيران خلال الشهرين الماضيين، أي بعد انتهاء الحرب القصيرة مع إسرائيل، التي استمرت مدة 12 يومًا من شهر حزيران/يونيو الماضي "زيادة ملحوظة" في حوادث الانفجارات والحرائق الغامضة، على ما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، التي بيّنت أن أبرزها كان حريقًا هائلًا اندلع مؤخرًا في أحد مستودعات النفط بطهران.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن هذه الحوادث تثير مخاوف من احتمال عودة المواجهة غير المباشرة بين طهران وتل أبيب، إذ يرى بعض المراقبين أنها قد تكون جزءاً من عمليات سرية متبادلة، فيما تُصر السلطات الإيرانية على نفي أي صلة لها بعمل خارجي.

أخبار ذات علاقة حريق ضخم قرب مطار تبريز الإيراني (فيديو)

وبحسب استطلاعات للرأي نقلتها الصحيفة، فإن أكثر من نصف سكان طهران يعبّرون عن قلق بالغ من احتمال اندلاع مواجهة جديدة، خاصة في ظل التدهور الاقتصادي الحاد، حيث تسجّل البلاد تضخماً يقارب 50%، إلى جانب أزمات الكهرباء والمياه وتراجع الإنتاج.

ويُجمع محللون على أن الغموض المحيط بهذه الانفجارات والحرائق يعكس استمرار حالة "الحرب الصامتة" التي تخوضها إيران مع خصومها، خصوصاً إسرائيل، في حين تلتزم الحكومة بسياسة "الصمت الإجباري" لاحتواء التداعيات الداخلية.