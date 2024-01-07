بسبب تايوان.. شركات السلاح الأمريكية في مرمى العقوبات الصينية

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الأحد إن بكين ستفرض عقوبات على خمس شركات أمريكية للصناعات العسكرية ردا على مبيعات أسلحة لتايوان.

وأضاف المتحدث أن الشركات الخمس هي بي.إيه.إي سيستمز لاند اند أرمامنتس وألاينت تيكسيستمز أوبريشنز وأيروفيرونمنت وفياسات وداتا لينك سولوشنس.

تأتي العقوبات قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تايوان في 13 يناير/ كانون الثاني التي وصفتها الصين بأنها اختيار بين الحرب والسلام.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد وافقت في الشهر الماضي على مبيعات معدات قيمتها 300 مليون دولار إلى تايوان لمساعدتها في صيانة نظم معلوماتها التكتيكية.

وقال المتحدث في بيان إن مبيعات الأسلحة في الآونة الأخيرة "تقوض بشدة سيادة الصين ومصالحها الأمنية وتضر بشدة بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وأضاف أن الصين ستجمد أصول هذه الشركات وستمنع الأفراد والمؤسسات في الصين من التعامل معها.

ولم ترد السفارة الأمريكية في بكين حتى الآن على طلب للتعقيب.