"قواعد اللعب الناجحة".. إستراتيجية "بايدن" للفوز بولاية جديدة

يعمل مسؤولو الحملة الانتخابية لجو بايدن، الساعي لإعادة انتخابه، على الاستعانة بنهج سلكه الرئيسان السابقان باراك أوباما وجورج دبليو بوش سابقًا للفوز بولاية ثانية.

ويتّبع مهندسو إستراتيجية حملة إعادة انتخاب بايدن، نهجًا مشابهًا للتكتيكات الناجحة التي استخدمها أوباما ودبليو بوش للفوز بولاية ثانية، إذ تركّز حملة الرئيس الأمريكي الحالي على تصريحات وسياسات غريمه الجمهوري دونالد ترامب وانتقادها، مثلما فعل أوباما مع خصمه ميت رومني، وبوش مع منافسه جون كيري.

وبحسب تقرير نشره موقع citynews؛ فإن فريق بايدن يعمل على طمأنة الناخبين، من خلال أساليب استخدمها رؤساء سابقون وحققت لهم انتصارات.

وفي هذا السياق استحضرت مؤخرًا جولي تشافيز رودريغيز، مديرة حملة بايدن، ذكريات من حملة إعادة انتخاب أوباما، وذكّرت الأنصار بالشكوك الأولية التي أحاطت بحظوظه في النجاح، قبل أن يحقق انتصارًا كبيرًا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.

ومن أساسيات نهج بايدن في سباق انتخابات 2024، التركيز على تصريحات وسياسات الرئيس السابق دونالد ترامب وانتقادها، وذلك بهدف تشكيل تصوّرات سلبية عنه، إذ كثّف بايدن تحذيراته من منافسه، ودعا مؤخرًا الناخبين إلى منع فوز ترامب.

كما يهدف فريق بايدن إلى تحويل تركيز الحملة نحو التهديدات التي من الممكن أن يشكّلها ترامب، على غرار ما فعله أوباما مع ميت رومني.

بايدن والتقدم في السن

ويواجه الرئيس الأمريكي عدّة تحديات في سعيه للفوز بولاية ثانية، منها المخاوف المتعلقة بتقدّمه في العمر، والتعامل مع القضايا الحاسمة مثل الاقتصاد والشؤون الخارجية.

وأشار تقرير "سيتي نيوز" إلى أن بعض الأصوات داخل الدائرة الديمقراطية تحذر من التركيز المفرط على ترامب، وتدعو إلى التركيز بشكل أقوى على إنجازات بايدن والقضايا الحاسمة، خاصة مع وجود شعور عام بعدم الرضا عن الاقتصاد وأداء الرئيس في هذا الجانب.

وبينما التزمت حملة ترامب الانتخابية، الصمت بشأن التصريحات السلبية التي ترد خلال حملة بايدن، يؤكد معسكر الأخير ضرورة رسم فروق واضحة بين المرشحين، "ووضع الانتخابات كاختيار بين إنجازات بايدن ورؤية ترامب المثيرة لانقسام الأمة".

كما ركز فريق بايدن أيضًا على التحولات في الاعتماد على وسائل الإعلام؛ بهدف التواصل مع الناخبين من خلال قنوات غير تقليدية، وفقًا لما جاء في التقرير.

ترامب ليس رومني

وأشار تقرير" سيتي نيوز" إلى أن إستراتيجية بايدن ترتكز على "قواعد اللعب الناجحة" التي اعتمدها سابقًا أوباما وبوش خلال حملتيهما الانتخابية للفوز بولاية ثانية، لكن مع تحدٍ فريد متمثل بشخصية ترامب المتفردة.

وعلى الرغم من جدول التجمعات الانتخابية الأخف نسبيًّا، فقد انخرط فريق بايدن في أنشطة واسعة النطاق لجمع التبرعات، وهو ما يذكّر بإستراتيجية أوباما التي سبقت إعادة انتخابه العام 2012.

وضمن هذه القواعد، يقول التقرير: "حرص فريق بايدن على التذكير بالجهود التي أنجزها خلال ولايته الحالية، وهو ما يستحضر، الوعود الاقتصادية التي أطلقها ترامب دون أن يفي بها، وهو أيضا نهج اتّبعه أوباما في التعامل مع علاقة رومني بالشركات الاقتصادية، بحسب ما جاء في التقرير".

ومع ذلك، أوضح التقرير أن التصورات العامة حول رومني وترامب مختلفة تمامًا، إذ أشارت استطلاعات الرأي قبل انتخابات العام 2012 إلى أن صورة رومني كانت مهتزة جماهيريًا، في حين يبدو التصور العام لترامب أكثر رسوخًا واستقطابًا.

المصدر: موقع "citynews"