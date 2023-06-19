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الصين تؤكد لبلينكن أنها لن تقدم "أي تنازلات" بشأن تايوان
أكَّد أعلى مسؤول في الدبلوماسية الصينية وانغ يي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين، أن بلاده لن تقدم "أي تنازلات" بشأن تايوان، على ما ذكر تلفزيون "سي سي تي في" الرسمي.
وقال المصدر: "على هذا الصعيد لا مجال للصين للتسوية أو التنازل. يجب على الولايات المتحدة أن تحترم فعلًا مبدأ الصين واحدة واحترام سيادة الصين وسلامة أراضيها".
وتابع أن "وانغ يي أكد لبلينكن ضرورة اختيار بكين وواشنطن بين التعاون والخلاف، والاختيار بين الحوار والمواجهة".
وكان وزير الخارجية الصيني، تشين قانغ، صرَّح بأن علاقة بلاده بواشنطن في أدنى مستوياتها منذ عام 1979، مبينًا في الإطار ذاته عقب استقباله نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في بكين، أمس الأحد، أن ملف تايوان يمثل "التهديد الأبرز" للعلاقات مع واشنطن.