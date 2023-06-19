الصين تؤكد لبلينكن أنها لن تقدم "أي تنازلات" بشأن تايوان

أكَّد أعلى مسؤول في الدبلوماسية الصينية وانغ يي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين، أن بلاده لن تقدم "أي تنازلات" بشأن تايوان، على ما ذكر تلفزيون "سي سي تي في" الرسمي.

وقال المصدر: "على هذا الصعيد لا مجال للصين للتسوية أو التنازل. يجب على الولايات المتحدة أن تحترم فعلًا مبدأ الصين واحدة واحترام سيادة الصين وسلامة أراضيها".