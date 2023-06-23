أذربيجان: الأرمن محميون في ناغورنو قرة باغ ولا ضمانات إضافية

وأضاف في مقابلة مع "رويترز": "أكثر الأمور جوهرية هي التالي: هذه قضية سيادية داخلية. يكفل الدستور الأذري وعدد من المعاهدات الدولية التي تشارك فيها أذربيجان جميع الشروط الضرورية لضمان حقوق هؤلاء السكان".

وأوضح الوزير الأذربيجاني أنه سيظل بوسع الأرمن التحدث بلغتهم وتلقي تعليمهم بها والحفاظ على ثقافتهم إذا اندمجوا في المجتمع الأذربيجاني وهياكل الدولة مثل الأقليات العرقية والدينية الأخرى.

وشكل الجيب محور صراعات بين الجارتين منذ الأعوام السابقة لانهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991، وبين الأرمن والأذريين الترك لما يربو على قرن من الزمان.

وجرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار توسطت فيه روسيا، بعد قتال محتدم سيطرت أذربيجان في عام 2020 على مناطق كان يسيطر عليها الأرمن في منطقة ناغورنو قرة باغ الجبلية وحولها.