محامي مهسا أميني: المحقق اعترف بفشل الممرضات في عملية إنعاش قلبها

وبحسب المحامي، فإن "الطبيب المتخصص الذي أجرى جراحة مهسا قبل 15 عامًا، نفى احتمال الوفاة بسبب مرض كامن بقوله إن مهسا واصلت أنشطتها الطبيعية على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية دون أي مشاكل".

وكان هذا المحامي قد أعلن في وقت سابق أن الطبيب الشرعي يريد إعلان وفاة مهسا نتيجة خلل في الأدوية التي تتناولها لمعالجة مرض الغدة الدرقية أو سوء نوعية الحبوب التي تم تناولها.

وتابع محامي عائلة مهسا أميني، أن "محقق القضية اعترف بأن الممرضات في غرفة الإنعاش كان لديهن قصور وفشلن في إنعاش قلب الشابة الكردية الراحلة".

وأشار إلى أنه "أجرى هذه المقابلة في وضع يمنع فيه من إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بشأن وفاة مهسا أميني".