محامي مهسا أميني: المحقق اعترف بفشل الممرضات في عملية إنعاش قلبها
قال محمد صالح نيكبخت، المحامي الإيراني بشأن قضية الفتاة الكردية مهسا أميني التي أشعلت وفاتها موجة احتجاجات في البلاد منتصف أيلول/ سبتمبر 2022، إن المحقق الخاص بهذه القضية اعترف فقط بفشل الممرضات في إنعاش قلب مهسا أميني بعد نقلها إلى المستشفى.
وأضاف صالح نيكبخت في مقابلة مع موقع "فراز" الإيراني، أن "التقرير الطبي لمستشفى كسرى الذي توفيت فيه مهسا أميني لم يتم تسليمه بعد إلى أسرتها"، مشيراً إلى أنه "أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء بخصوص قضية مهسا حتى الآن".
وبحسب المحامي، فإن "الطبيب المتخصص الذي أجرى جراحة مهسا قبل 15 عامًا، نفى احتمال الوفاة بسبب مرض كامن بقوله إن مهسا واصلت أنشطتها الطبيعية على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية دون أي مشاكل".
وكان هذا المحامي قد أعلن في وقت سابق أن الطبيب الشرعي يريد إعلان وفاة مهسا نتيجة خلل في الأدوية التي تتناولها لمعالجة مرض الغدة الدرقية أو سوء نوعية الحبوب التي تم تناولها.
وتابع محامي عائلة مهسا أميني، أن "محقق القضية اعترف بأن الممرضات في غرفة الإنعاش كان لديهن قصور وفشلن في إنعاش قلب الشابة الكردية الراحلة".
وأشار إلى أنه "أجرى هذه المقابلة في وضع يمنع فيه من إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بشأن وفاة مهسا أميني".
واعتقلت مهسا أميني على أيدي شرطة الأخلاق والآداب في طهران بسبب عدم التزامها بالحجاب وبعد ثلاثة أيام توفيت في 16 من أيلول/ سبتمبر الماضي.
وبعد الإعلان عن وفاتها اندلعت احتجاجات شعبية عارمة ضد النظام الإيراني وأسفرت تلك الاحتجاجات التي استمرت ثلاثة أشهر عن مقتل أكثر من 500 شخص بينهم أطفال ومراهقين، فيما اقترب عدد المعتقلين من 20 ألف.
وفي 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أعلنت منظمة الطب العدلي الإيراني، أن وفاة مهسا أميني كان بسبب ورم دماغي كانت تعاني منه وهي في سن الثامنة من عمرها، نافية بذلك أن تكون قد تعرضت للتعذيب.
فيما أعلنت عائلة مهسا رفضها لما جاء في تقرير المنظمة.