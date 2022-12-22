ألمانيا.. توقيف موظف بالاستخبارات للاشتباه في تجسسه لصالح روسيا
أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن السلطات اعتقلت موظفا بجهاز الاستخبارات الألماني؛ للاشتباه في تعاونه مع أجهزة المخابرات الروسية.
وأعلن الادعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه، اليوم الخميس، إصداره أمرا بالقبض على موظف في جهاز الاستخبارات الخارجية "بي إن دي" (BND) للاشتباه في ارتكابه جريمة الخيانة للوطن، في إشارة إلى التجسس.
نَقل الموظف في عام 2022 معلومات حصل عليها في سياق أنشطته المهنية إلى جهاز استخبارات روسي.
المدعي العام الاتحادي
وقال المدعي العام الاتحادي إن "كارستن إل" اعتقل، أمس الأربعاء، على خلفية نقله معلومات إلى "جهاز مخابرات روسي"، فيما تم تفتيش شقة ومكان عمل المشتبه به وشخص آخر.
وذكر بيان النيابة العامة أنها تشتبه في أن كارستن إل "نقل في عام 2022 معلومات حصل عليها في سياق أنشطته المهنية إلى جهاز استخبارات روسي، ومحتوى هذه المعلومات من أسرار الدولة بالمعنى المنصوص عليه في المادة 93 من القانون الجنائي".