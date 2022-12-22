ألمانيا.. توقيف موظف بالاستخبارات للاشتباه في تجسسه لصالح روسيا

وقال المدعي العام الاتحادي إن "كارستن إل" اعتقل، أمس الأربعاء، على خلفية نقله معلومات إلى "جهاز مخابرات روسي"، فيما تم تفتيش شقة ومكان عمل المشتبه به وشخص آخر.

وذكر بيان النيابة العامة أنها تشتبه في أن كارستن إل "نقل في عام 2022 معلومات حصل عليها في سياق أنشطته المهنية إلى جهاز استخبارات روسي، ومحتوى هذه المعلومات من أسرار الدولة بالمعنى المنصوص عليه في المادة 93 من القانون الجنائي".