هل تنعش استراتيجية اليابان العسكرية الجديدة مبيعات السلاح الإسرائيلي؟

تبدي إسرائيل اهتماما كبيرا بالتطورات التي تشهدها اليابان، على صعيد تعزيز قدراتها العسكرية وتخصيص ميزانيات طائلة لهذا الغرض، بلغت قرابة 320 مليار دولار، حسبما أفاد موقع "إسرائيل ديفينس"، اليوم الأحد.

وأقرت طوكيو، يوم الجمعة، استراتيجية جديدة بشأن سياسات الدفاع والأمن، تقضي برفع القيود عن تسليح جيشها، وتخصيص قرابة 320 مليار دولار لتعزيز القدرات العسكرية، في خطوة غير مسبوقة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وتسعى إسرائيل إلى استغلال الاتفاقات الأمنية والعسكرية الموقعة بينها وبين اليابان؛ من أجل دفع مبيعاتها العسكرية، في ظل الموازنة الضخمة التي حددتها طوكيو ضمن استراتيجيتها المحدثة.