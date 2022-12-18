هل تنعش استراتيجية اليابان العسكرية الجديدة مبيعات السلاح الإسرائيلي؟
تبدي إسرائيل اهتماما كبيرا بالتطورات التي تشهدها اليابان، على صعيد تعزيز قدراتها العسكرية وتخصيص ميزانيات طائلة لهذا الغرض، بلغت قرابة 320 مليار دولار، حسبما أفاد موقع "إسرائيل ديفينس"، اليوم الأحد.
وأقرت طوكيو، يوم الجمعة، استراتيجية جديدة بشأن سياسات الدفاع والأمن، تقضي برفع القيود عن تسليح جيشها، وتخصيص قرابة 320 مليار دولار لتعزيز القدرات العسكرية، في خطوة غير مسبوقة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وتسعى إسرائيل إلى استغلال الاتفاقات الأمنية والعسكرية الموقعة بينها وبين اليابان؛ من أجل دفع مبيعاتها العسكرية، في ظل الموازنة الضخمة التي حددتها طوكيو ضمن استراتيجيتها المحدثة.
وذكر الموقع أن اليابان كشفت خطتها الخمسية بشأن تعزيز قوتها العسكرية، وقالت إن الحديث يجري عن جهود لم تشهدها البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأن الموازنة التي تصل إلى 320 مليار دولار سوف تُمكن الجيش الياباني من التزود بصواريخ لديها القدرة على ضرب أهداف داخل الصين.
وحسب تقديرات الموقع، سوف تستطيع اليابان من خلال تطبيق خطتها، امتلاك قدرات صاروخية تتيح لها مواجهة جملة من الصراعات الإقليمية والتعامل معها، مضيفا أن إقرار الخطة الجديدة على صلة بمخاوف طوكيو جراء الحرب الروسية – الأوكرانية.
وبحسب الموقع العسكري الإسرائيلي، ستحول الخطة الخمسية المشار إليها اليابان إلى البلد الثالث على مستوى العالم من حيث الإنفاق العسكري، بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، قد وصف في الأيام الأخيرة الخطة الخمسية اليابانية على أنها "نقطة تحول تاريخية"، قائلا إن "هذا هو ردي بشأن التحديات العسكرية التي نواجهها".
واقتبس الموقع عن القائد السابق لأسطول قوة الدفاع الذاتي بالبحرية اليابانية، أدميرال يوجي كودا، أن اليابان "تمر بمرحلة جديدة ستحول جيشها إلى قوة حقيقية فعالة على الصعيد الدولي".
وتشمل الاستراتيجية اليابانية في صيغتها الجديدة، حق الجيش في تنفيذ هجمات ضد دولة معادية، إذا شكلت تهديدا حتميا لليابان، على أن تُنفذ الضربة العسكرية إذا لم تعد هناك وسيلة أخرى لتفادي التهديدات.
وتسعى طوكيو لتطوير قدراتها الصاروخية، بعد أن أقرت بأن قدرتها الحالية على اعتراض صواريخ معادية بشكل محتمل ليست فعالة بالقدر الكافي.
وحسب موقع "إسرائيل ديفينس"، تريد حكومة اليابان إعادة تجهيز مخازن الذخائر بأنواعها وقطع الغيار، وتوسيع طرق النقل الخاصة بالقوات العسكرية وتطوير أذرع الحرب السيبرانية.
عدو من الدرجة الأولى
ولفت إلى أن الصين تظهر في الاستراتيجية اليابانية المحدثة كعدو من الدرجة الأولى، وأن وثيقة استراتيجية تكميلية تضع روسيا وكوريا الشمالية كدول تسببت في دفع اليابان إلى تعميق تعاونها مع الولايات المتحدة الأمريكية بغرض تحقيق الردع.
ونوه الموقع إلى أنه في إطار الخطة، سوف تعزز اليابان ذراعها الجوية عبر التزود بمقاتلات الجيل الخامس الأمريكية من طراز "F-35"، وطائرات نقل ثقيلة، ومروحيات عسكرية، فضلا عن تعزيز دفاعاتها الجوية من خلال التزود بأنظمة مضادة للصواريخ، كما ستعمل على تعزيز ذراع الفضاء، والتزود بالمزيد من الأقمار الاصطناعية.
وتشمل الخطة اليابانية تعزيز القدرات البحرية من خلال التزود بسفن حربية جديدة وغواصات، وكل ذلك سيؤدي، حسب الموقع، إلى لجوء الحكومة إلى زيادة الضرائب على بعض السلع.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي المنتهية ولايته، بيني غانتس، قد وقع أواخر آب/ أغسطس الماضي في العاصمة اليابانية، على اتفاقية للتعاون العسكري مع نظيره الياباني ياسوكازو هامادا.
وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية، في أيلول/ سبتمبر الماضي، أي بعد أيام من توقيع الاتفاق، أن الجيش الياباني يدرس اقتناء الطائرة الإسرائيلية الانتحارية المُسيرة من طراز "HAROP"، والتي ذاع صيتها خلال استخدامها من قبل جيش أذربيجان ضد القوات الأرمينية.
ولفتت المصادر إلى أن وزارة الدفاع اليابانية تدرس أيضا التزود بأسلحة جوالة هجومية تخص شركات إسرائيلية وأمريكية؛ بغرض تعزيز سيطرتها على مجموعة من الجزر التابعة لها.
وكان غانتس قد صرح خلال زيارته لطوكيو أن التعاون بين إسرائيل واليابان في تطوير التكنولوجيا وتبادل المعلومات، سيتيح للطرفين تحقيق رؤيتهما المشتركة، داعيا إلى تعزيز تحالفات إسرائيل مع الدول الراغبة في السلام والاستقرار، وفق تعبيره.