إسرائيل تمدد العمل بـ"قانون الطوارئ" في الضفة الغربية لخمس سنوات

وبعد المصادقة عليه، سيتم تحويل مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة.

وذكرت قناة "i24news" الإسرائيلية، أن الكنيست أقرّ القانون، حيث سيمتد العمل به لمدة 5 سنوات قادمة.

ووفق القناة العبرية، صوتت بعض أحزاب المعارضة لصالح تمديد "قانون الطوارئ" أو ما يُعرف بقانون المستوطنات في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن القانون ذاته أسهم في إسقاط حكومة بينيت-لابيد السابقة.

ورفضت المعارضة في الحكومة السابقة بقيادة حزب "الليكود"، تمرير قانون الطوارئ قبل عدة أشهر، الأمر الذي أسهم في انهيار الحكومة السابقة، وفق القناة.