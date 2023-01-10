إسرائيل تمدد العمل بـ"قانون الطوارئ" في الضفة الغربية لخمس سنوات
أقرّ الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بكامل هيئاته وبقراءة أولى مشروع قانون تمديد سريان الطوارئ المختص بفرض القانون الإسرائيلي داخل المستوطنات، وفي الضفة الغربية.
وصادق على مشروع القانون 58 عضوا من الكنيست من الائتلاف الحالي والمعارضة، بينما عارضه 13 عضو كنيست، وفق قناة "كان" الرسمية.
وبعد المصادقة عليه، سيتم تحويل مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة.
وذكرت قناة "i24news" الإسرائيلية، أن الكنيست أقرّ القانون، حيث سيمتد العمل به لمدة 5 سنوات قادمة.
ووفق القناة العبرية، صوتت بعض أحزاب المعارضة لصالح تمديد "قانون الطوارئ" أو ما يُعرف بقانون المستوطنات في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن القانون ذاته أسهم في إسقاط حكومة بينيت-لابيد السابقة.
ورفضت المعارضة في الحكومة السابقة بقيادة حزب "الليكود"، تمرير قانون الطوارئ قبل عدة أشهر، الأمر الذي أسهم في انهيار الحكومة السابقة، وفق القناة.
وأوضحت القناة أن حزب العمل برئاسة ميراف ميخائيلي، رفض تأييد القانون هذه المرة بخلاف موقفه السابق، مشيرة إلى أن معارضته للمشروع تأتي بسبب طبيعة الحكومة الحالية.
وأكدت القناة العبرية أن قانون "أنظمة الطوارئ" تم إقراره بعد حرب العام 1967، ولا يزال إلى الآن "إجراء طارئا" يتوجب تمديده كل 5 سنوات، حيث تم تمريره بالمرة الأخيرة في العام 2017، ووقع موعد تمديده في نهاية شهر تموز/يوليو من السنة الماضية.
وبموجب هذا النظام، سوف يتم فرض القانون الجنائي الإسرائيلي وبعض من القانون المدني ليشمل الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية.