تاس: بوتين وترامب سيبحثان في ألاسكا ملف الأمن الاستراتيجي العالمي

أكد مصدر مطلع أن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين سيتطرقان خلال قمة ألاسكا إلى موضوع الأمن الاستراتيجي العالمي.

ونقلت وكالة "تاس" عن المصدر قوله إنه سيتم بشكل أو بآخر تناول تأثير العقوبات المدمر خلال القمة، مؤكداً أن اللقاء يؤسس لنهاية عزلة روسيا عن الغرب.

وأضاف أن قمة ترامب وبوتين ستضع الأساس لعودة عمل البعثات الدبلوماسية الروسية والأمريكية بشكل طبيعي.

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين إن وزير الدفاع الروسي سيشارك في اللقاء الموسع خلال قمة بوتين وترامب.



بدوره، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن الغرب تحدث 3 سنوات عن عزل روسيا واليوم شاهد سجادة حمراء في استقبال بوتين.













