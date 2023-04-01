كييف: رئاسة روسيا لمجلس الأمن بالأمم المتحدة "ضربة رمزية"

انتقد مسؤول أوكراني بارز اليوم السبت، "الضربة الرمزية"، المتمثلة في تولي روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة.

وكتب أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر باللغة الإنجليزية: "ليس مجرد خزي فحسب.. إنها ضربة رمزية أخرى لنظام العلاقات الدولية المبني على قواعد".

وتولت روسيا السبت، رئاسة مجلس الأمن الذي تتبدل رئاسته بشكل دوري على نحو شهري.

وكانت آخر مرة تولت فيها موسكو رئاسة المجلس في شباط/ فبراير 2022 حينما بدأت قواتها غزوا شاملا لأوكرانيا.