أوكرانيا: حصيلة خسائر روسيا تجاوزت المليون عسكري

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 شباط /فبراير 2022، إلى نحو مليون و49 ألفا و250 فردا، من بينهم 920 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

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وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11057 دبابة، منها دبابة واحدة أمس السبت، و230563 مركبة قتالية مدرعة، و30822 نظام مدفعية، و1449 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1201 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 421 طائرة حربية، و340 مروحية، و48158 طائرة مسيرة، و3546 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و56493 من المركبات وخزانات الوقود، و3935 من وحدات المعدات الخاصة.