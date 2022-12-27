جيش كوريا الجنوبية يعتذر لفشله في إسقاط مسيّرات "الشمالية"

ودفعت عملية التوغل، يوم الإثنين، سيول إلى إطلاق عيارات تحذيرية ونشر مقاتلات في الجو ومروحيات هجومية لإسقاط المسيّرات التي حلّقت إحداها قرب العاصمة.

وجاء في بيان لهيئة الأركان المشتركة: "في الأمس، غزت خمس مسيّرات تابعة للعدو المجال الجوي لكوريا الجنوبية ورصدها جيشنا وتعقبها، لكننا نعتذر لعدم تمكننا من إسقاطها".

ويبدو أن جميع المسيّرات عادت إلى الشطر الشمالي رغم عملية مطاردة استمرت خمس ساعات.

وأقرت هيئة الأركان المشتركة أنه رغم أن الجيش قادر على صد "المسيّرات الهجومية التي تشكّل تهديدا فعليا"، إلا أن قدرته على رصد وضرب المسيّرات التجسسية الأصغر محدودة.

وأضافت أنه "نتيجة ذلك، فإن افتقار الجيش للجهوزية تسبب بقلق بالغ لدى السكان".