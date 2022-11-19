المدعي العام الأوكراني: مقتل 400 طفل في الحرب حتى الآن

قال مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم السبت، إن 437 طفلا أوكرانيا قُتلوا جراء الغزو الروسي.

وأصيب أكثر من 837 طفلا في حصيلة يقول مسؤولون، إنها "ليست نهائية" مع استمرار مراجعة المعلومات الواردة من مناطق لا يزال القتال بها دائرا ومناطق محررة ومناطق ما زالت تحتلها القوات الروسية.

وقال مكتب المدعي العام، إن منطقة دونيتسك الشرقية كانت الأكثر تأثرا، حيث شهدت مقتل أو إصابة 423 طفلا.

وقالت الأمم المتحدة إن 16 ألفا و295 مدنيا قُتلوا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير/ شباط، والذي أدانته كييف وزعماء الغرب؛ بوصفه اعتداء لا داعي له.

وتنفي موسكو استهداف المدنيين.