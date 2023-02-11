صحيفة: زيادة التجسس على الإيرانيين في ألمانيا منذ بدء الاحتجاجات ببلادهم

أفادت صحيفة "فيلت ام زونتاج"، اليوم السبت، أن الحكومة الألمانية أقرت بزيادة عمليات التجسس من جانب عملاء للمخابرات الإيرانية على الإيرانيين المنفيين الذين يعيشون في ألمانيا منذ بدء الاحتجاجات الجماهيرية في بلادهم العام الماضي.

وقالت الحكومة الاتحادية ردًا على طلب معلوماتي من حزب "لينكه" اليساري المتطرف إن "الاضطرابات التي اندلعت في أنحاء إيران إثر وفاة شابة احتجزتها شرطة الأخلاق، العام الماضي، أدت إلى دلالات متزايدة على ما يحتمل أنها عمليات تجسس على فعاليات وأفراد للمعارضة الإيرانية في ألمانيا".

وأضافت: "الحكام في إيران يعتبرون جماعات المعارضة والأفراد تهديدًا لاستمرار وجود النظام.. جهاز المخابرات الداخلية في البلاد حدد هوية 160 فردًا على صلة بألمانيا وكذلك بالحرس الثوري الإيراني".