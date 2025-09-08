دا سيلفا ينتقد سياسات ترامب ويدين "الابتزاز الجمركي"

ندد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الاثنين بـ "الابتزاز الجمركي" الهادف إلى "التدخل في الشؤون الداخلية" للدول، وذلك في خضم الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على البرازيل.

وقال لولا خلال اجتماع افتراضي لمجموعة بريكس "يتم تطبيع الابتزاز الجمركي كوسيلة لغزو الأسواق والتدخل في الشؤون الداخلية" للدول.

أخبار ذات علاقة الرئيس الصيني يدعو دول بريكس لمواجهة "كل أشكال الحمائية"

وانخفضت صادرات البرازيل إلى الولايات المتحدة بنسبة 18,5% على أساس سنوي في آب/أغسطس، بعدما فرض ترامب رسوما جمركية باهظة على مجموعة من السلع من أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.

وعزا الرئيس الأمريكي هذه الخطوة إلى المحاكمة التي يخضع لها حليفه اليميني والرئيس السابق للبلاد جايير بولسونارو بتهمة تدبير انقلاب.

ومن المتوقع صدور الحكم في هذه القضية خلال الأسبوع الجاري.

وأعلنت البرازيل أنّها تدرس اتخاذ تدابير ردا على الولايات المتحدة، وطلبت من منظمة التجارة العالمية المساعدة في حل النزاع.