فلسطينيون أمريكيون يرفضون لقاء بلينكن بسبب حرب غزة
رفض أمريكيون من أصل فلسطيني دعوة للقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الخميس، بسبب استيائهم من سياسة واشنطن تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقالت مجموعة من أعضاء الجالية الأمريكية الفلسطينية في بيان: "اجتماع من هذا النوع في هذا الوقت أمر مهين وهزلي"، مضيفة أنهم يمثلون غالبية المدعوين.
ويحتج العرب والفلسطينيون والمسلمون في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ناشطين مناهضين للحرب، على السياسة الأمريكية تجاه حرب غزة.
وتسببت العملية العسكرية في غزة بمقتل نحو 27 ألفاً، أي أكثر من 1% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.
وقالت المجموعة الفلسطينية الأمريكية: "بلينكن وبايدن يظهران لنا كل يوم من حياتهم مهمة بالنسبة لهما ومن حياتهم يمكن التخلص منها. لن نحضر هذا الاجتماع الذي لا يعد سوى إجراء روتيني".
وأضافت المجموعة الفلسطينية أنها تعتبر واشنطن "متواطئة في الأفعال الإسرائيلية".
ودفعت الأزمة الإنسانية في غزة السكان إلى حافة المجاعة. ودعت الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وهو ما عارضته الولايات المتحدة قائلة إنه سيسمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها.
وذكر متحدث باسم الخارجية الأمريكية الخميس أن بلينكن اجتمع مع "عدد من قادة" الجالية الأمريكية الفلسطينية.
وتشهد الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة احتجاجات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة. وخرجت مظاهرات بالقرب من مطارات وجسور في مدينة نيويورك ولوس انجليس فضلاً عن وقفات احتجاجية خارج البيت الأبيض ومسيرات في واشنطن.
وقاطع المتظاهرون بايدن أثناء إلقائه خطابات ونظموا احتجاجات خلال فعاليات حملته الانتخابية، بما في ذلك في ميشيجان يوم الخميس.