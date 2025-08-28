مستشار بايدن يطالب بفرض حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل

دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جاك سوليفان لفرض حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل، معترفًا بأنه حفّز نوابا ديمقراطيين على التصويت لصالح مثل هذا القرار خلال آخر اجتماعات الحزب في ولاية مينسوتا.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" مقابلة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السابق مع موقع The Bulwark المحافظ، التي قال فيها، إن "دواعي وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل اليوم أقوى بكثير مما كانت عليه قبل عام"، في إشارة إلى فترة توليه المنصب.

وعزا سوليفان موقفه إلى أن "إسرائيل لم تعد تواجه نفس المخاطر الإقليمية السابقة، كما أنها "انسحبت ببساطة من اتفاق وقف إطلاق النار، وتراجعت عن إبرام صفقة لتبادل الأسرى".

وأشار سوليفان إلى أن "سكان غزة باتوا يعانون جوعًا حقيقيًا؛ علاوة على أنه لم تعد هناك أهداف عسكرية أكثر جدية لتحقيقها في القطاع، فالأمر لم يعد يتعدى قصف الأنقاض".

ولفت المسؤول الأمريكي السابق إلى أنه يتفهَّم أسباب تراجع عدد من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين عن مواقفهم السابقة حيال إسرائيل، عازيًا ذلك إلى ما وصفه بـ"تغيُّر الوضع والحقائق على الأرض".

وأضاف: "أبلغت عددًا من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين بأن الوضع الراهن، وبعد انهيار وقف إطلاق النار في مارس آذار، يعني أن التصويت لصالح حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل بات مشروعًا تمامًا، ولن أتراجع عن دعم هذا الموقف".

رغم ذلك، وفي ختام مؤتمر الحزب الديمقراطي في ولاية مينسوتا، رفض الحزب اقتراحًا يدعو إلى تجميد شحنات الأسلحة، أو تعليق المساعدات العسكرية الممنوحة لإسرائيل.

وبدلًا من ذلك، تبنى الحزب قرارًا أكثر اعتدالًا صاغه رئيس الحزب كين مارتن، ونص على الدعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورًا، والإفراج عن جميع الرهائن، فضلًا عن زيادة المساعدات الإنسانية للقطاع، وتأكيد التزام الحزب برؤية "حل الدولتين".