تقرير: نتنياهو يدرس إجراء تغييرات جوهرية بمكتبه قبل العودة لرئاسة الوزراء

وأوضح التقرير أن "الاتهامات المتبادلة بين أعضاء مكتب نتنياهو بشأن تسريب المحادثات المتعلقة بالمفاوضات الائتلافية مع الأحزاب اليمينية، كانت من أبرز القضايا التي دفعت زعيم الليكود للتفكير بإجراء تغييرات بمكتبه".

وأشار التقرير إلى أن "زوجة رئيس الوزراء المكلف، سارة نتنياهو، جزء من هذه الخلافات، خاصة أنه تم تسريب محادثات لها"، مبينًا أن هذا الأمر هو ما دفع نتنياهو لإخضاع بعض العاملين بمكتبه لجهاز فحص الكذب.

وأضاف "يتألف مكتب نتنياهو الحالي من مستشارين مخضرمين عملوا معه لبضع سنوات، وعلى الرغم من عودته الوشيكة لمكتب رئيس الوزراء؛ إلا أنه لم يقرر بعد هوية الأشخاص الذين سيشغلون مناصب عليا خلال فترة توليه المنصب".