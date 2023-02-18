فنلندا: نريد الانضمام إلى الناتو في الوقت نفسه مع السويد

أعلنت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، اليوم السبت، أن فنلندا تعتزم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في الوقت عينه مع السويد، على الرغم من عرقلة تركيا لانضمام السويد.

وقالت مارين خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: "أرسلنا إشارة واضحة جدًا إلى تركيا وأيضًا إلى المجر، التي لم تصادق بعد، بأننا نريد الانضمام إلى الناتو معًا، وذلك يصب في مصلحة الجميع".

وأضافت: "نريد الانضمام إلى الناتو مع السويد، في الوقت نفسه، ليس فقط لأننا جيران وخير شركاء، بل أيضًا بسبب قضايا ملموسة جدًا، لاسيما التخطيط الأمني للناتو في كل أنحاء الشمال".