حفاوة الاستقبال الصيني لكيسنجر تثير استياء البيت الأبيض

عبر البيت الأبيض يوم الخميس عن أسفه؛ لأن الدبلوماسي الكبير السابق هنري كيسنجر حظي في بكين باستقبال جمهور أكبر مما يحظى به بعض المسؤولين الأمريكيين الحاليين، وذلك بعد أن أجرى كيسنجر محادثات في الصين.

واستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، كيسنجر بترحاب شديد ووصفه بأنه "صديق قديم" وسط جهود من جانب بكين وواشنطن لإصلاح العلاقات المتوترة.

واضطلع كيسنجر بدور محوري في تطبيع العلاقات بين واشنطن وبكين في سبعينيات القرن الماضي حين كان وزيرا للخارجية ومستشارا للأمن القومي في إدارتي الرئيسين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد.

وقال البيت الأبيض إنه على علم بالرحلة لكنها زيارة خاصة قام بها مواطن أمريكي.

واجتمع كيسنجر البالغ من العمر 100 عام مع كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي ووزير الدفاع لي شانغ فو الذي يرفض إجراء محادثات مباشرة مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وما زال وزير الدفاع الصيني الذي عُين في مارس/ آذار يخضع لعقوبات أمريكية بسبب دوره في شراء أسلحة عام 2017 من شركة "روس أوبورون إكسبورت"، أكبر مصدر للأسلحة في روسيا.

ودأب مسؤولون صينيون على المطالبة بإسقاط هذه العقوبات التي فُرضت في 2018، حتى يتيسر إجراء المناقشات بين البلدين.