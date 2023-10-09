الغارديان: حماس سعت بهجومها إلى فرض نفسها دبلوماسيًّا
رجحت صحيفة "الغارديان" بأن حماس سعت بشكل أساس، من خلال هجومها البري على إسرائيل، لفرض نفسها على الخريطة الدبلوماسية للمنطقة، قائلة إن الهجوم تم تصميمه لمنح الجماعات المسلحة الفلسطينية، اليد العليا للتحدث باسم الفلسطينيين في الأيام المقبلة.
وذكرت الصحيفة، أن القيادة العسكرية لحماس تدرك قدراتها الخاصة جيدًا، وأن الاستيلاء على الأرض والحفاظ عليها في إسرائيل هو أمر بعيد المنال. لكن، من جهة أخرى، فإن اختطاف وقتل المدنيين والعسكريين الإسرائيليين يوضح أن هذه العملية كانت تهدف إلى ترويع معارضي الحركة الفلسطينيين واستقطاب أكبر عدد ممكن من الجمهور الدولي.
وتابعت الصحيفة، أن الأطراف الفاعلة والساعية إلى فرض السلام في المنطقة، من خلال حل الدولتين والتطبيع الكامل، كانت تصطدم بمعضلتين رئيسيتين: الأولى تتمثل بالحكومة اليمينية الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل، والثانية يجسدها نظام حماس، المفسد لأي جهود في غزة.
وعلى الرغم، من أن النداء بشأن المسجد الأقصى يحظى بشعبية كبيرة، وهو ما تؤكده التوترات المتصاعدة حول الموقع؛ فإن خطورة هجوم حماس تبدو وكأنها مصممة عمدًا لدفع هجوم إسرائيلي كبير للغاية ضد غزة، مع كل ما قد يترتب على ذلك من خسائر حتمية بين المدنيين.
وخلصت الصحيفة إلى أن الهجوم لا يخلو من مستفيدين خارج حركة حماس. فعلى الرغم من حدوث عمليات تسلل على نطاق صغير من غزة من قبل، إلا أن حجم هذا الهجوم أدى إلى نسف فكرة مفادها أن الإسرائيليين، الذين أنفقوا المليارات على الأمن، يتمتعون بالأمن والأمان داخل حدودهم. وهذا هو الوضع الذي لم يكن من الممكن أن يفوته حزب الله في لبنان والجماعات المسلحة في سوريا.
المصدر: الغارديان