الغارديان: حماس سعت بهجومها إلى فرض نفسها دبلوماسيًّا

رجحت صحيفة "الغارديان" بأن حماس سعت بشكل أساس، من خلال هجومها البري على إسرائيل، لفرض نفسها على الخريطة الدبلوماسية للمنطقة، قائلة إن الهجوم تم تصميمه لمنح الجماعات المسلحة الفلسطينية، اليد العليا للتحدث باسم الفلسطينيين في الأيام المقبلة.

وذكرت الصحيفة، أن القيادة العسكرية لحماس تدرك قدراتها الخاصة جيدًا، وأن الاستيلاء على الأرض والحفاظ عليها في إسرائيل هو أمر بعيد المنال. لكن، من جهة أخرى، فإن اختطاف وقتل المدنيين والعسكريين الإسرائيليين يوضح أن هذه العملية كانت تهدف إلى ترويع معارضي الحركة الفلسطينيين واستقطاب أكبر عدد ممكن من الجمهور الدولي.