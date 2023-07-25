أردوغان: صادرات تركيا الدفاعية بلغت 2.4 مليار دولار في 6 أشهر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده حققت مستوى قياسيا في تصدير الصناعات الدفاعية، بلغ مليارين و378 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وأكد أردوغان، خلال افتتاح النسخة السادسة عشرة من معرض الصناعات الدفاعية الدولي (IDEF'23) في اسطنبول، أن "الهدف هو الوصول إلى 6 مليارات دولار من الصادرات الدفاعية بحلول نهاية العام".

وأضاف: "خلال زيارتنا لدول الخليج الأسبوع الماضي، وقعنا أكبر عدد من عقود التصدير بتاريخنا في مجال منتجات الصناعات الدفاعية. نعتقد أنه ستتم إضافة عقود جديدة إلى هذه الاتفاقيات في معرض IDEF 2023".

ولفت أردوغان إلى أن بلاده "لا تهدف فقط إلى بيع المنتجات الدفاعية، بل إلى إقامة شراكات طويلة الأمد وتطوير المشاريع المشتركة مع حلفائها". وتابع: "ننفذ حاليا 850 مشروعا ستترك بصماتها في مجال الصناعات الدفاعية".