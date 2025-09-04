لجنة فرعية بمجلس النواب ستعيد التحقيق في أحداث الكابيتول

صوّت أعضاء مجلس النواب الأمريكي الجمهوريون على تشكيل لجنة فرعية جديدة تحقق في أحداث الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.

تأتي هذه الخطوة بعد قرابة ثلاث سنوات من تحميل لجنة في مجلس النواب بقيادة الديموقراطيين الرئيس آنذاك دونالد ترامب المسؤولية عن اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس بهدف منع الكونغرس من المصادقة على فوز منافسه جو بايدن بالرئاسة، بحسب "فرانس برس".

وباشر مجلس النواب الذي كان يسيطر عليه الديموقراطيون آلية لعزل ترامب بتهمة التحريض على الهجوم، لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون برّأه.

وبعد توليه الرئاسية للمرة الثانية في كانون الثاني/يناير 2025، أصدر ترامب عفوا عن أكثر من 1500 شخص متهمين أو مُدانين بالاعتداء على الكابيتول.

ولا يزال ترامب يؤكد فوزه في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وأدان مرارا نتائج تحقيق اللجنة السابقة في أحداث الكابيتول.

والهدف الرسمي للجنة الفرعية الجديدة هو "التحقيق في المسائل المتبقية المتعلقة بهجوم 6 كانون الثاني/يناير 2021".

وستضم اللجنة الفرعية ثمانية أعضاء من بينهم ثلاثة ديموقراطيين، ومن المقرر أن تصدر تقريرها النهائي بحلول كانون الأول/ديسمبر 2026.