موسكو: أمريكا تدرب "متشددين" من داعش والقاعدة لمهاجمة روسيا

وأضاف الجهاز في بيان له أن "لديه معلومات تفيد بأن 60 من أولئك المتشددين من جماعات تابعة لتنظيمي داعش والقاعدة جرى استقطابهم ويخضعون للتدريب بقاعدة أمريكية".وتابع: "ستُسند إليهم مهمة الإعداد لهجمات إرهابية وتنفيذها ضد دبلوماسيين وموظفين بالخدمة المدنية وأفراد بجهات لإنفاذ القانون والقوات المسلحة".

ويرأس الجهاز، الذي كان جزءًا من جهاز "كي.جي.بي" خلال الحقبة السوفيتية، سيرغي ناريشكين، الذي التقى مدير الاستخبارات الأمريكية المركزية وليام بيرنز، في أنقرة العام الماضي.