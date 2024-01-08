قضى نصف عقوبته.. إيران تفرج عن المتهم في إسقاط الطائرة الأوكرانية

أفرجت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، عن المتهم الأول والرئيس في إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية قرب مطار طهران الدولي قبل 4 سنوات.

وأفاد محمود علي زاده طباطبائي، محامي عدد من أهالي ضحايا الطائرة، بأن المحكمة أطلقت سراح المتهم بكفالة، بعدما قضى أكثر من نصف عقوبته، موضحًا: "إذ إن العقوبة لم تكن نهائية".

وقال طباطبائي في تصريح لموقع "ديدبان إيران"، إن متهمًّا واحدًا فقط كان رهن الاحتجاز في قضية الطائرة التي أسقطتها قوات الدفاع التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأشار المحامي إلى أنه لم يتم الحكم على بقية المتهمين "حتى يتم القبض عليهم".

وبعد 20 جلسة محاكمة، صدر الحكم الأول في أواخر مارس/ آذار 2023، وجاء فيه الحكم على المتهمين في الصف الأول من القضية، بينهم قائد منظومة الدفاع م-1، بالسجن 13 سنة ودفع فدية، كما حُكم على 9 متهمين آخرين بالسجن من سنة إلى 3 سنوات.

وقال محامي عدد من أهالي الضحايا إنه سجل اعتراضه على الحكم.