ترامب يعلّق على وفاة نافالني ويتجنب انتقاد بوتين

لكن الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الجمهوري، التزم الصمت حيال المسألة في مواجهة انتقادات متزايدة له، إلى أن أتى على ذكر الحادثة في منشور على منصة للتواصل الاجتماعي، الاثنين، ركّز فيه على ما وصفها أمريكا التي "تتدهور"، بحسب "فرانس برس".

وقال على موقعه "تروث سوشيال" إن "الوفاة المفاجئة لأليكسي نافالني جعلتني أدرك بشكل أكبر ما يحدث في بلدنا.. إنه تدهور بطيء وثابت مع سياسيين ومدعين وقضاة فاسدين من اليسار المتطرف يقودوننا نحو الدمار".

كما ندد ترامب بما قال إنها "حدود مفتوحة وانتخابات مزورة وقرارات غير عادلة بشكل صارخ في المحاكم" في الولايات المتحدة، التي قال إنها "أمة في حالة تدهور".

ولم يأتِ المنشور على ذكر الحكومة الروسية أو بوتين.

وهاجمت منافسته الساعية لنيل ترشيح الحزب الجمهوري نيكي هايلي المنشور بأنه "غير متزن"، واستنكرت غياب إدانة بوتين.