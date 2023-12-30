روسيا: الضربة على بيلغورود لن تمر "بدون عقاب"

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الهجوم الدامي على مدينة بيلغورود "لن يمر بدون عقاب"، محملة الجيش الأوكراني المسؤولية عنه.

وقالت الوزارة على تطبيق "تلغرام"، إن "هذا الهجوم لن يمر بدون عقاب"، مؤكدة التمكن من اعتراض صاروخَين اثنين و"معظم" القذائف، التي أُطلقت على المدينة.

وأسفر الهجوم عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 45 آخرين بجروح، غداة وقوع ضربات عنيفة على الأراضي الأوكرانية.