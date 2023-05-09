إيطاليا تحذر فرنسا من استغلال خلافات الهجرة لأغراض سياسة داخلية

حمّلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الاثنين السياسة الداخلية الفرنسية مسؤولية الخلاف مع باريس بشأن الهجرة، محذرة من "استخدام حكومات أخرى" لتسجيل نقاط محلية.

واندلعت أزمة دبلوماسية الخميس بين البلدين المحوريين في الاتحاد الأوروبي بعد تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اعتبر فيها أن ميلوني "عاجزة" عن حل مشكلة الهجرة في بلادها.

وفي أعقاب تعليقات دارمانان التي أوحت بتشابه بين ميلوني وزعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبن، طالب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني باعتذار وألغى زيارة له إلى باريس كانت مقررة مسبقا.

وردا على سؤال من صحفيين، الإثنين، عما إذا كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اتصل بها، أجابت ميلوني "تحدثت إلى ماكرون في اليوم السابق" على اندلاع الخلاف.